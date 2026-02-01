Jeux Les Meeples Saint-Éliph
Jeux Les Meeples Saint-Éliph dimanche 15 février 2026.
Jeux Les Meeples
Saint-Éliph Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 20:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-02-15 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-29 2026-04-10
Venez aux après-midi et soirée jeux, pour partager un bon moment.
Saint-Éliph 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lesmeeplesdesainteliph@gmail.com
English :
Come along to our afternoon and evening games, to share a good time.
