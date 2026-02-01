Jeux Les Meeples

Saint-Éliph Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-02-15 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-29 2026-04-10

Venez aux après-midi et soirée jeux, pour partager un bon moment.

Venez aux après-midi et soirée jeux, pour partager un bon moment. .

Saint-Éliph 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lesmeeplesdesainteliph@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come along to our afternoon and evening games, to share a good time.

L’événement Jeux Les Meeples Saint-Éliph a été mis à jour le 2026-02-06 par OTs DU PERCHE