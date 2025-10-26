Jeux libres en famille dans les collines de Figuerolles Ferrières Martigues

Une journée de jeu libre en pleine nature, où les enfants explorent, imaginent et vivent des aventures, tandis que les adultes, complices, redécouvrent avec eux la joie simple de jouer.

Aujourd’hui, pas d’itinéraire à suivre, pas de programme figé… venons ici pour le plaisir de jouer en toute liberté, courir à fond la caisse dans la prairie, se rouler dans l’herbe, plonger les mains dans la gadoue, escalader des rochers et faire des bonds de géant, partir à l’aventure pour explorer des forêts mystérieuse… courir, crier, rigoler, s’amuser, respirer, se laisser porter… embrasser chaque sensation, chaque éclat de rire, chaque frémissement de l’instant présent… et repartons avec de l’herbe dans les cheveux, les joues rouges et un sourire indélébile !



Concrètement, à quoi s’attendre ?



On commencera la journée par une courte marche jusqu’à notre camp de base dans un joli coin de nature caché du parc de Figuerolles. On installera quelques ateliers en libre accès et on proposera, à certains moments, des jeux collectifs. Mais l’essence de cette journée reste le jeu libre les enfants sont libres de jouer comme bon leur semble. Les adultes, quant à eux, adoptent une posture de complices bienveillants, veillant à leur sécurité, les encourageant, jouant parfois avec eux et, qui sait, retrouvent le chemin vers leur âme d’enfant…



Cette journée s’inspire des approches de l’éducation par la nature. Chez Les Joyeux Bombyles, nous sommes convaincus que le jeu libre dans un environnement naturel riche est essentiel au développement des enfants. Il favorise leur autonomie, leur confiance en eux et leur créativité, tout en cultivant un lien profond et durable avec la nature.



– Rendez-vous: 11h00 à l’aire de jeu des dinosaures, près du petit parking de l’avenue du Grand Parc, Parc de Figuerolles 13500 Martigues. Le point GPS du rendez-vous vous sera transmis après votre inscription.



-Public Ouvert aux familles enfants accompagnés par un adulte.



– Repas: Il y aura une pause pique-nique à midi et un goûter en fin de journée. N’oubliez donc pas d’apporter votre casse-croûte !



– Météo: En cas de mauvais temps, l’événement sera reportée. Toutefois, il sera maintenu en cas de pluie fine intermittente ou de vent modéré.



– Les Joyeux Bombyles est une association à but non lucratif. Si, à l’issue de cette sortie, vous décidez de nous rejoindre, son coût sera déduit de votre adhésion annuelle. L’adhésion vous offre un accès gratuit à toutes nos sorties tout au long de l’année. Adhésion annuelle 20€ par adulte et 15€ par enfant (à partir de 3 ans). .

English :

A day of free play in the great outdoors, where children explore, imagine and experience adventures, while adults, as accomplices, rediscover with them the simple joy of playing.

German :

Ein Tag des freien Spiels in der freien Natur, an dem Kinder Abenteuer erforschen, sich etwas ausdenken und erleben, während Erwachsene als Komplizen mit ihnen die einfache Freude am Spielen wiederentdecken.

Italiano :

Una giornata di gioco libero nel cuore della natura, dove i bambini esplorano, immaginano e vivono avventure, mentre gli adulti riscoprono con loro la semplice gioia di giocare.

Espanol :

Un día de juego libre al aire libre, donde los niños exploran, imaginan y viven aventuras, mientras los adultos, como cómplices, redescubren con ellos la sencilla alegría de jugar.

