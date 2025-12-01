Jeux libres Chez Tatie Granville

Jeux libres

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

2025-12-10

Créneau d’une heure offert par Les Vitrines de Granville, les enfants jouent selon leurs envies jeux de construction, de société, dessin, dînette, maison de poupée… À partir d’1 an.

Sur réservation 06 68 61 54 82 · contact@cheztatiegranville.com

Plus d’informations cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29

