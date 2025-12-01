Jeux libres Chez Tatie Granville
Jeux libres Chez Tatie Granville mercredi 10 décembre 2025.
Jeux libres
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Créneau d’une heure offert par Les Vitrines de Granville, les enfants jouent selon leurs envies jeux de construction, de société, dessin, dînette, maison de poupée… À partir d’1 an.
Sur réservation 06 68 61 54 82 · contact@cheztatiegranville.com
Plus d’informations cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29
English : Jeux libres
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jeux libres Granville a été mis à jour le 2025-11-24 par OTGTM BIT Granville