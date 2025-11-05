Jeux libres Mussidan

Jeux libres

Jeux libres (piscine olympique à balles, mini-mur d’escalade,etc) pour enfants -4 ans avec accompagnant de 16h30 à 18h, relais petite enfance. Gratuit.

Inscr obligatoire: 06 95 13 47 77. RPE .

1 rue sainte anne de la Martinique Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 13 47 77

