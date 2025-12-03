Jeux libres Mussidan
Jeux libres Mussidan mercredi 3 décembre 2025.
Jeux libres
1 rue sainte anne de la Martinique Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Jeux libres (piscine olympique à balles, mini-mur d’escalade,etc) pour enfants -4 ans avec accompagnant de 16h30 à 18h, relais petite enfance. Gratuit.
Inscr obligatoire: 06 95 13 47 77. RPE .
1 rue sainte anne de la Martinique Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 13 47 77
English : Jeux libres
L’événement Jeux libres Mussidan a été mis à jour le 2025-11-29 par Vallée de l’Isle en Périgord