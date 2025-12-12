Jeux, livres & p’tit dej Bibliothèque Tulitujou Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-01 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public

La Ludo des Petits, la ludothèque et les bibliothèques d’Orvault s’associent pour vous proposer une matinée jeux et livres autour d’un petit déjeuner. Il y aura des jeux, des jouets mais aussi des histoires, lues, chantées et racontées ! Deux salles, deux ambiances… : d’un côté un espace jouets pour les enfants de moins de 6 ans et de l’autre un espace livres et jeux de société pour les plus grands et les adultes.Dimanche 1er février · 10h · durée 2h30 · Tulitujou · tout public

Bibliothèque Tulitujou Orvault 44700

02 51 78 98 60