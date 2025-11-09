Jeux m’amuse après-midi jeux

Salle multifonction La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Gratuit ouvert à tous, petits et grands… Animations, buvette, goûter.

De 14h à 18h.

Organisation association LIEN avec la participation d’Alexis (magasin de jeux à Locminé). .

Salle multifonction La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 7 68 91 20 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeux m’amuse après-midi jeux La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2025-11-03 par OT BAUD Communauté