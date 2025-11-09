Jeux m’amuse après-midi jeux La Chapelle-Neuve
Jeux m’amuse après-midi jeux La Chapelle-Neuve dimanche 9 novembre 2025.
Jeux m’amuse après-midi jeux
Salle multifonction La Chapelle-Neuve Morbihan
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Gratuit ouvert à tous, petits et grands… Animations, buvette, goûter.
De 14h à 18h.
Organisation association LIEN avec la participation d’Alexis (magasin de jeux à Locminé). .
Salle multifonction La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 7 68 91 20 99
