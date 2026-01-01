Jeux m’amuse ! Crépy-en-Valois

Jeux m’amuse !

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois

Début : 2026-01-14 14:00:00

fin : 2026-01-14

Venez passer un après-midi récréatif avec nos jeux de société !

Accès libre

Mercredi 14 janvier

A partir de 14h

Médiathèque de Crépy-en-Valois

60800 Oise Hauts-de-France

English :

Come and spend a fun afternoon with our board games!

Free access

? Wednesday January 14th

? From 2 pm

? Crépy-en-Valois media library

