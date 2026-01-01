Jeux m’amuse ! Crépy-en-Valois

Jeux m’amuse ! Crépy-en-Valois mercredi 14 janvier 2026.

Jeux m’amuse !

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 14:00:00
fin : 2026-01-14

Date(s) :
2026-01-14

Venez passer un après-midi récréatif avec nos jeux de société !
Accès libre

Mercredi 14 janvier
A partir de 14h
Médiathèque de Crépy-en-Valois
Venez passer un après-midi récréatif avec nos jeux de société !
Accès libre

Mercredi 14 janvier
A partir de 14h
Médiathèque de Crépy-en-Valois   .

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and spend a fun afternoon with our board games!
Free access

? Wednesday January 14th
? From 2 pm
? Crépy-en-Valois media library

L’événement Jeux m’amuse ! Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays de Valois