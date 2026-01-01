Jeux m’amuse ! Crépy-en-Valois
Jeux m’amuse !
Venez passer un après-midi récréatif avec nos jeux de société !
Accès libre
Mercredi 14 janvier
A partir de 14h
Médiathèque de Crépy-en-Valois
English :
Come and spend a fun afternoon with our board games!
Free access
? Wednesday January 14th
? From 2 pm
? Crépy-en-Valois media library
