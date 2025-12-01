Jeux m’amuse dans ton vil’âge La Passerelle Mauléon

Jeux m’amuse dans ton vil’âge La Passerelle Mauléon mercredi 17 décembre 2025.

Jeux m’amuse dans ton vil’âge

La Passerelle Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

La médiathèque parcourt les communes du Mauléonais avec le Centre Socio-Culturel (CSC) et proposent des animations intergénérationnelles.

Tout public. .

La Passerelle Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

English : Jeux m’amuse dans ton vil’âge

German : Jeux m’amuse dans ton vil’âge

Italiano :

Espanol : Jeux m’amuse dans ton vil’âge

L’événement Jeux m’amuse dans ton vil’âge Mauléon a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Bocage Bressuirais