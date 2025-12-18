JEUX M’AMUSE ET JEUX CONSTRUIT

Place du Peyrou Aspiran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-18 2026-03-11 2026-04-08

Passer un moment convivial et découvrez nos jeux et nos kaplas !

Passer un moment convivial et découvrez nos jeux et nos kaplas !

Tout public Dès 4 ans Durée 2h Gratuit. .

Place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 50 11 bibliotheque-aspiran@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spend a convivial moment and discover our games and kaplas!

L’événement JEUX M’AMUSE ET JEUX CONSTRUIT Aspiran a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS