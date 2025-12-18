JEUX M’AMUSE ET JEUX CONSTRUIT Aspiran
JEUX M’AMUSE ET JEUX CONSTRUIT Aspiran mercredi 21 janvier 2026.
Place du Peyrou Aspiran Hérault
Début : 2026-01-21
fin : 2026-02-18
2026-01-21 2026-02-18 2026-03-11 2026-04-08
Passer un moment convivial et découvrez nos jeux et nos kaplas !
Tout public Dès 4 ans Durée 2h Gratuit. .
Place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 50 11 bibliotheque-aspiran@orange.fr
English :
Spend a convivial moment and discover our games and kaplas!
