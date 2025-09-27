JEUX M’AMUSE… ET TOI? Rue Nastrade L’Isle-en-Dodon

Venez-vous amuser petits et grands toute la journée, il y en aura pour tous les goûts, jeux de cartes, nouveautés, peinture sur figurines, mur interactifs, réalité virtuelle, espace petite enfance, espace Ados … On vous attend nombreux.

La Ludothèque Intercommunale, la MJC et la Médiathèque de L’Isle-en-Dodon participent à l’édition 2025 « JEUX M’AMUSE… ET TOI?

Pensez à vous inscrire pour certains ateliers.

Les coups de coeur de la ludothèque

Coup de coeur pour Anne MixArt

Dans Mixart, vous allez incarner des street-artistes?! Défier les autres en posant du mieux possible vos cartes Bombes de peinture devant vous afin de réaliser le plus de Graffitis dans le temps imparti?! De 1 à 6 personnes pour des parties d’environs 10min à partir de 8 ans.

Coup de coeur pour Amélie Symbiose

Symbiose est un jeu de cartes rapide et stratégique où vous allez devoir unir vos forces aquatiques pour rivaliser avec votre voisinage. Le but?? Créer la mare la plus prospère de la région?! De 2 à 4 personnes pour des parties d’environ 15 min à partir de 8 ans .

Rue Nastrade LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE ET MÉDIATHÈQUE DE L’ISLE-EN-DODON L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 72 04 ludo-ied@la5c.fr

English :

There’s something for everyone, with card games, novelties, miniature painting, interactive walls, virtual reality, a children’s area, a teenagers’ area? We look forward to seeing you there.

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich den ganzen Tag lang mit Groß und Klein. Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein: Kartenspiele, Neuheiten, Malen auf Figuren, interaktive Wände, virtuelle Realität, Kleinkindbereich, Teenagerbereich? Wir erwarten Sie zahlreich.

Italiano :

Ce ne sarà per tutti i gusti, dai giochi di carte e le novità alla pittura in miniatura, alle pareti interattive, alla realtà virtuale, all’area bambini e all’area teenager? Non vediamo l’ora di vedervi lì.

Espanol :

Habrá para todos los gustos, desde juegos de cartas y novedades hasta pintura en miniatura, muros interactivos, realidad virtual, zona infantil y zona para adolescentes.. Esperamos verle por allí.

