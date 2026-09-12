Jeux médiévaux | Journées du Patrimoine Place Reine Mathilde Caen

Informations pratiques

Caen

Jeux médiévaux | Journées du Patrimoine

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La compagnie Aisling 1198 s’installe à l’Abbaye aux Dames et vous propose de découvrir les jeux du Moyen-Age durant les Journées du patrimoine.

La compagnie Aisling 1198 s’installe à l’Abbaye aux Dames et vous propose de découvrir les jeux du Moyen-Age durant les Journées du patrimoine. .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 98

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English : Jeux médiévaux | Journées du Patrimoine

The Aisling 1198 theater company is setting up shop at the Abbaye aux Dames and invites you to discover medieval games during Heritage Days.

L’événement Jeux médiévaux | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer