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AGENDA · Caen

Jeux médiévaux | Journées du Patrimoine Place Reine Mathilde Caen

samedi 19 septembre 2026 · Place Reine Mathilde · Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Reine Mathilde
Adresse
Abbaye aux Dames
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Jeux médiévaux | Journées du Patrimoine

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

La compagnie Aisling 1198 s’installe à l’Abbaye aux Dames et vous propose de découvrir les jeux du Moyen-Age durant les Journées du patrimoine.
La compagnie Aisling 1198 s’installe à l’Abbaye aux Dames et vous propose de découvrir les jeux du Moyen-Age durant les Journées du patrimoine.   .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 98 

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English : Jeux médiévaux | Journées du Patrimoine

The Aisling 1198 theater company is setting up shop at the Abbaye aux Dames and invites you to discover medieval games during Heritage Days.

L’événement Jeux médiévaux | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

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