Jeux mémoire : un voyage ludique entre souvenirs et réflexes Renseignez vous auprès de l’association pour l’Assistance Totale à Domicile Paris jeudi 9 octobre 2025.

Les jeux mémoire sont conçus pour offrir aux seniors un moment à la fois divertissant et bénéfique pour leur santé mentale. Cette activité combine deux dimensions essentielles : la sollicitation de la mémoire ancienne, en évoquant des événements marquants du passé, et l’entraînement de la mémoire immédiate, grâce à des exercices dynamiques et interactifs.

Les questions, présentées sous forme de quiz à choix multiples, abordent des sujets variés liés aux décennies 1950 à 1980 : culture, société, musique, cinéma, faits historiques… Un véritable retour dans le temps qui favorise les échanges, ravive les souvenirs et stimule les fonctions cognitives.

Une belle manière de conjuguer plaisir, partage et prévention, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

L’association pour l’Assistance Totale à Domicile (APATD) propose une activité stimulante pour entretenir ses capacités cognitives : les jeux mémoire. À travers des questions à choix multiples, les participants font appel à leurs souvenirs des années 1950 à 1980 tout en exerçant leur mémoire immédiate.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Sur inscription :apatd@apatd.org

Nombre de places limité à 30 personnes





Public adultes. A partir de 60 ans.

Renseignez vous auprès de l’association pour l’Assistance Totale à Domicile 102 boulevard Sérurier 75019 Paris