Jeux microscopiques…, Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin, Pantin

Jeux microscopiques… Samedi 21 février, 14h00 Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Une collection de jeux sur l’infiniment petit et le monde de l’invisible t’attendent à la bibliothèque, viens jouer!

Bibliothèque Elsa Triolet – Pantin 102 avenue Jean-Lolive, 93500 Pantin Pantin

En partenariat avec les [ludothèques de Pantin](https://pratique.pantin.fr/ludotheques) ! Sciences Infuses