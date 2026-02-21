Jeux narratifs : jouer à construire des histoires La Vagabonde Paris

JEUX NARRATIFS

Dimanche 22 mars 2026 – Avec Charlotte Paris-Galé – à La Vagabonde

­Rendez-vous ce mois-ci avec la conteuse tisseuse de lien Charlotte Paris-Galé pour des jeux narratifs inspirés par vision et ses oeuvres poétiques.

– 15h à 17h : Un échange ludique autours de jeux narratifs : jouer ensemble à construire des histoires, avec un conteur, une conteuse professionnel(le). De 7 à 777 ans.

La Vagabonde – 122 rue de Bagnolet, Paris 20e

contact@lavagabonde.eu

La Vagabonde ouvre ses portes un dimanche après-midi par mois pour une séance de jeux narratifs, ouverte à tous les publics à partir de 7 ans. Elle est animée par un conteur professionnel.

Le dimanche 22 mars 2026

de 15h00 à 17h00

payant

Enfant (jusqu’à 13 ans) – 5,99 euros

Adulte – 10,99 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

La Vagabonde 122, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33660677257 contact@lavagabonde.eu



