Jeux parents-enfants Médiathèque De Sainte-Enimie Gorges du Tarn Causses

Jeux parents-enfants Médiathèque De Sainte-Enimie Gorges du Tarn Causses samedi 4 octobre 2025.

Jeux parents-enfants Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque De Sainte-Enimie Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Atelier Jeux Parents / Enfants

Venez jouer avec vos enfants, découvrez et faites découvrir vos jeux préférés ! Un moment convivial à partager en famille, pour rire, s’amuser et rencontrer d’autres passionnés de jeux.

Amenez votre jeu favori et repartez avec de nouvelles idées pour vos prochaines soirées ludiques !

Médiathèque De Sainte-Enimie Village de Sainte-Enimie 48210 Gorges du Tarn Causses Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie 0466324698

Atelier Jeux Parents / Enfants

Ministere de la culture