Jeux pâtisse charlottes en verrine au caramel Gourmandises ludiques La Lucerne-d’Outremer

Jeux pâtisse charlottes en verrine au caramel
Début : 2026-02-26 14:30:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
2026-02-26 2026-03-06
Vous découvrirez
– la réalisation des biscuits à la cuillère maison
– la concoction du caramel beurre salé
– l’élaboration de charlottes en verrine .
Gourmandises ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57
