Jeux pâtisse charlottes en verrine au caramel Gourmandises ludiques La Lucerne-d’Outremer

Jeux pâtisse charlottes en verrine au caramel

Gourmandises ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-26 2026-03-06

Vous découvrirez

– la réalisation des biscuits à la cuillère maison

– la concoction du caramel beurre salé

– l’élaboration de charlottes en verrine .

Gourmandises ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57

