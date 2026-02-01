Jeux pâtisse mes bonbons Gourmandises Ludiques La Lucerne-d’Outremer

Jeux pâtisse mes bonbons

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-03-04

Au programme la fabrication de bonbons gélifiés maison (style Haribo) et les boules d’énergie aux pommes .

Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57

L’événement Jeux pâtisse mes bonbons La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-02-17 par OTGTM BIT Granville