Jeux pâtisse mes bonbons Gourmandises Ludiques La Lucerne-d’Outremer
Jeux pâtisse mes bonbons Gourmandises Ludiques La Lucerne-d’Outremer mardi 24 février 2026.
Jeux pâtisse mes bonbons
Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
Date(s) :
2026-02-24 2026-03-04
Au programme la fabrication de bonbons gélifiés maison (style Haribo) et les boules d’énergie aux pommes .
Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeux pâtisse mes bonbons La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-02-17 par OTGTM BIT Granville