Jeux pâtisse spécial crêpes, caramel et pommes Gourmandises ludiques La Lucerne-d’Outremer

Jeux pâtisse spécial crêpes, caramel et pommes

Gourmandises ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25 13:00:00

2026-02-25

Vous découvrirez

la réalisation des pâtons et pâtes à crêpes version pro

la concoction du caramel beurre salé

la cuisson sur billig des crêpes

la présentation et dégustation version tarte tatin et samoussas pommes caramel à s’en lécher les doigts .

