Jeux pâtisse spécial crêpes, caramel et pommes Gourmandises ludiques La Lucerne-d’Outremer
Jeux pâtisse spécial crêpes, caramel et pommes Gourmandises ludiques La Lucerne-d’Outremer mercredi 25 février 2026.
Jeux pâtisse spécial crêpes, caramel et pommes
Gourmandises ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 10:30:00
fin : 2026-02-25 13:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Vous découvrirez
la réalisation des pâtons et pâtes à crêpes version pro
la concoction du caramel beurre salé
la cuisson sur billig des crêpes
la présentation et dégustation version tarte tatin et samoussas pommes caramel à s’en lécher les doigts .
Gourmandises ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeux pâtisse spécial crêpes, caramel et pommes La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-02-17 par OTGTM BIT Granville