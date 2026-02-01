Jeux pâtisse spécial jeu de tangram en biscuits Gourmandises Ludiques La Lucerne-d’Outremer
Jeux pâtisse spécial jeu de tangram en biscuits Gourmandises Ludiques La Lucerne-d’Outremer samedi 21 février 2026.
Jeux pâtisse spécial jeu de tangram en biscuits
Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-02-21 2026-02-27 2026-03-07
Vous découvrirez les principes de réalisation de la pâte sucrée la véritable pâte à tarte des pâtissiers.
Ensuite nous concocterons ensemble des jeux de tangram en biscuits
Le + ludique le tangram permet de multiples figures, vous découvrirez ainsi comment le transformer en jeu de société pour un nombre de participants illimité. .
Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57
