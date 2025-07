Jeux picards Cayeux-sur-Mer

Jeux picards Cayeux-sur-Mer lundi 14 juillet 2025.

Début : 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-14 17:00:00

2025-07-14

Plongez dans la tradition et la bonne humeur avec les jeux picards à Cayeux-sur-Mer ! Petits et grands sont invités à (re)découvrir ces jeux anciens et typiques de notre région jeu de la grenouille, palets, quilles picardes et bien d’autres surprises… Un moment convivial à partager en famille ou entre amis ! En libre service .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

