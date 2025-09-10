Jeux pour les tout petits Mussidan
Jeux pour les tout petits Mussidan mercredi 10 septembre 2025.
Jeux pour les tout petits
1 rue sainte anne de la Martinique Mussidan Dordogne
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-10
2025-09-10
Jeux libres (piscine olympique à balles, mini-mur d’escalade,etc) pour enfants -4 ans avec accompagnant de 16h30 à 18h, relais petite enfance. Gratuit.
Inscr obligatoire: 06 95 13 47 77. RPE .
1 rue sainte anne de la Martinique Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 13 47 77
