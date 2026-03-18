Jeux pour tous et Info Jeunes Carelles Salle communale Carelles
Jeux pour tous et Info Jeunes Carelles Salle communale Carelles jeudi 16 avril 2026.
Jeux pour tous et Info Jeunes Carelles
Salle communale 3 rue de la Forge Carelles Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre, de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …) .
Salle communale 3 rue de la Forge Carelles 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35 mij53@orange.fr
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English :
Come and enjoy a moment of leisure, meeting and discussion….
L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Carelles Carelles a été mis à jour le 2026-03-18 par Bocage Mayennais Tourisme