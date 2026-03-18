Jeux pour tous et Info Jeunes Carelles Salle communale Carelles

Jeux pour tous et Info Jeunes Carelles

Salle communale 3 rue de la Forge Carelles Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre, de discussions….

Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.

Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.

Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …) .

Salle communale 3 rue de la Forge Carelles 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35 mij53@orange.fr

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English :

Come and enjoy a moment of leisure, meeting and discussion….

L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Carelles Carelles a été mis à jour le 2026-03-18 par Bocage Mayennais Tourisme