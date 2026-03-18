JEUX POUR TOUS ET INFO JEUNES FOUGEROLLES DU PLESSIS Salle Orchidée Fougerolles-du-Plessis
JEUX POUR TOUS ET INFO JEUNES FOUGEROLLES DU PLESSIS Salle Orchidée Fougerolles-du-Plessis mardi 21 avril 2026.
JEUX POUR TOUS ET INFO JEUNES FOUGEROLLES DU PLESSIS
Salle Orchidée Rue Moroge Fougerolles-du-Plessis Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 16:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …) .
Salle Orchidée Rue Moroge Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35 mij53@orange.fr
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English :
Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….
L’événement JEUX POUR TOUS ET INFO JEUNES FOUGEROLLES DU PLESSIS Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-03-18 par Bocage Mayennais Tourisme