JEUX POUR TOUS ET INFO JEUNES LEVARÉ Salle communale Levaré
JEUX POUR TOUS ET INFO JEUNES LEVARÉ Salle communale Levaré jeudi 23 avril 2026.
JEUX POUR TOUS ET INFO JEUNES LEVARÉ
Salle communale Route de la Dorée Levaré Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 12:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …) .
Salle communale Route de la Dorée Levaré 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35 mij53@orange.fr
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English :
Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….
L’événement JEUX POUR TOUS ET INFO JEUNES LEVARÉ Levaré a été mis à jour le 2026-03-18 par Bocage Mayennais Tourisme