JEUX POUR TOUTES Maison de la Conversation Paris samedi 13 septembre 2025.
À l’occasion des Jeux Olympiques, « JEUX POUR TOUTES » imagine un monde où toutes les femmes françaises musulmanes peuvent pratiquer leur sport librement, sans avoir à choisir entre leur foi, leur identité et leur passion.
Ce projet photographique et audiovisuel, réalisé par Habiba (@4thisdunya) et Capitaine (@capit.haine) entre Marseille et Paris, répond à nos rêves d’enfants qui ont parfois été freinés. Il donne corps à ce que l’on aurait aimé voir plus jeune, pour que les générations futures n’aient jamais à douter de leur place sur les terrains.
Pour que les petites, d’hier et de demain, puissent enfin se sentir pleinement légitimes.
Ces images proposent une autre vision du sport: plus inclusive, plus juste, plus représentative. Elles disent que ces femmes sont là, qu’elles ont grandi ici, qu’elles jouent, qu’elles gagnent et qu’elles sont, elles aussi, la France.
Retrouvez le 13 septembre 2025, notre exposition « JEUX POUR TOUTES » à la maison de la Conversation.
Au 12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
14h – 20h30
AU PROGRAMME :
14h – Ouverture de l’expo
Toute l’après-midi – Projections en continu, toutes les heures
16h – 19h – Rencontres et échanges interactifs avec des athlètes et les fondatrices du projet, @capit.haine & @4thisdunya : genèse, processus créatif, coulisses et inspirations
19h – 20h30 – Temps convivial & clôture
Le samedi 13 septembre 2025
de 14h00 à 20h30
gratuit
https://www.eventbrite.fr/e/jeux-pour-toutes-tickets-1635101966999?aff=QFAP
Tout public.
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
communication@maisondelaconversation.org