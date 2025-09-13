JEUX POUR TOUTES Maison de la Conversation Paris

JEUX POUR TOUTES Maison de la Conversation Paris samedi 13 septembre 2025.

À l’occasion des Jeux Olympiques, « JEUX POUR TOUTES » imagine un monde où toutes les femmes françaises musulmanes peuvent pratiquer leur sport librement, sans avoir à choisir entre leur foi, leur identité et leur passion.

Ce projet photographique et audiovisuel, réalisé par Habiba (@4thisdunya) et Capitaine (@capit.haine) entre Marseille et Paris, répond à nos rêves d’enfants qui ont parfois été freinés. Il donne corps à ce que l’on aurait aimé voir plus jeune, pour que les générations futures n’aient jamais à douter de leur place sur les terrains.

Pour que les petites, d’hier et de demain, puissent enfin se sentir pleinement légitimes.

Ces images proposent une autre vision du sport: plus inclusive, plus juste, plus représentative. Elles disent que ces femmes sont là, qu’elles ont grandi ici, qu’elles jouent, qu’elles gagnent et qu’elles sont, elles aussi, la France.

Retrouvez le 13 septembre 2025, notre exposition « JEUX POUR TOUTES » à la maison de la Conversation.

Au 12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

14h – 20h30

AU PROGRAMME :

14h – Ouverture de l’expo

Toute l’après-midi – Projections en continu, toutes les heures

16h – 19h – Rencontres et échanges interactifs avec des athlètes et les fondatrices du projet, @capit.haine & @4thisdunya : genèse, processus créatif, coulisses et inspirations

19h – 20h30 – Temps convivial & clôture

Exposition JEUX POUR TOUTES : sport, foi & identité se rencontrent. Une vision inclusive où toutes les femmes ont leur place.

Le samedi 13 septembre 2025

de 14h00 à 20h30

gratuit

https://www.eventbrite.fr/e/jeux-pour-toutes-tickets-1635101966999?aff=QFAP

Tout public.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/jeux-pour-toutes-tickets-1635101966999?aff=QFAP