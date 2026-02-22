Jeux Solidaires Maison du Temps Libre Marsac-sur-l’Isle
Jeux Solidaires Maison du Temps Libre Marsac-sur-l’Isle samedi 28 février 2026.
Jeux Solidaires
Maison du Temps Libre 95 Route de Bordeaux Marsac-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Organisation par l’association Des Boules aux Nez de jeux solidaires, au programme
– Grands jeux en bois
– Jeux de société coopératif
– Maquillage
– Atelier de découverte musicale
– Buvette
L’association Des Boules aux Nez, loi 1901, créée en 2012 à Périgueux, est une association d’intérêt général qui tisse des ponts entre l’art et la santé en milieu de soin grâce à ses duos de clowns hospitaliers professionnels.
Nous organisons, le 28 février 2026, à la Maison du Temps Libre à Marsac-sur-l’Isle, des Jeux solidaires. Cette action permettra de contribuer au financement des visites des clowns dans les services de pédiatrie. .
Maison du Temps Libre 95 Route de Bordeaux Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 50 60 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux Solidaires
L’événement Jeux Solidaires Marsac-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux