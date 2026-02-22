Jeux Solidaires Maison du Temps Libre Marsac-sur-l’Isle

Jeux Solidaires

Maison du Temps Libre 95 Route de Bordeaux Marsac-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Organisation par l’association Des Boules aux Nez de jeux solidaires, au programme

– Grands jeux en bois

– Jeux de société coopératif

– Maquillage

– Atelier de découverte musicale

– Buvette

L’association Des Boules aux Nez, loi 1901, créée en 2012 à Périgueux, est une association d’intérêt général qui tisse des ponts entre l’art et la santé en milieu de soin grâce à ses duos de clowns hospitaliers professionnels.

Nous organisons, le 28 février 2026, à la Maison du Temps Libre à Marsac-sur-l’Isle, des Jeux solidaires. Cette action permettra de contribuer au financement des visites des clowns dans les services de pédiatrie. .

