Jeux, soupe et tartines

47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-09 19:30:00

fin : 2026-01-09 21:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Venez jouer en famille à la bibliothèque. A la pause, une soupe et des tartines vont seront offerts.

Venez jouer en famille à la bibliothèque.

A la pause, une soupe et des tartines vont seront offerts .

47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 92 70 biblio.griesheim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and play with your family at the library. At break time, soup and sandwiches will be served.

L’événement Jeux, soupe et tartines Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile