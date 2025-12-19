Jeux, soupe et tartines Griesheim-près-Molsheim
Jeux, soupe et tartines Griesheim-près-Molsheim vendredi 9 janvier 2026.
Jeux, soupe et tartines
47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-09 19:30:00
fin : 2026-01-09 21:00:00
Date(s) :
2026-01-09
Venez jouer en famille à la bibliothèque. A la pause, une soupe et des tartines vont seront offerts.
47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 92 70 biblio.griesheim@gmail.com
English :
Come and play with your family at the library. At break time, soup and sandwiches will be served.
