Jeux sportifs à la terrasse La Roche-Chalais jeudi 16 juillet 2026.

La Roche-Chalais

Jeux sportifs à la terrasse

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30

Jeux sportifs à la terrasse animés par Valérie (badminton, palets,…

A la Terrasse de 15h à 17h

Renseignements Alain TROTET 07 75 67 37 95 ou bureaudessports@larochechalais.fr

Jeux sportifs à la terrasse animés par Valérie (badminton, palets,…

A la Terrasse de 15h à 17h

Renseignements Alain TROTET 07 75 67 37 95 ou bureaudessports@larochechalais.fr .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 67 37 95

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English : Jeux sportifs à la terrasse

Sports games on the terrace led by Valérie (badminton, shuffleboard, etc.)

At La Terrasse from 3pm to 5pm

Information Alain TROTET 07 75 67 37 95 or bureaudessports@larochechalais.fr

L’événement Jeux sportifs à la terrasse La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne