Jeux sportifs à la terrasse La Roche-Chalais
Jeux sportifs à la terrasse La Roche-Chalais jeudi 16 juillet 2026.
La Roche-Chalais
Jeux sportifs à la terrasse
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30
Jeux sportifs à la terrasse animés par Valérie (badminton, palets,…
A la Terrasse de 15h à 17h
Renseignements Alain TROTET 07 75 67 37 95 ou bureaudessports@larochechalais.fr
Jeux sportifs à la terrasse animés par Valérie (badminton, palets,…
A la Terrasse de 15h à 17h
Renseignements Alain TROTET 07 75 67 37 95 ou bureaudessports@larochechalais.fr .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 67 37 95
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English : Jeux sportifs à la terrasse
Sports games on the terrace led by Valérie (badminton, shuffleboard, etc.)
At La Terrasse from 3pm to 5pm
Information Alain TROTET 07 75 67 37 95 or bureaudessports@larochechalais.fr
L’événement Jeux sportifs à la terrasse La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne
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