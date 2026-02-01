Jeux structures gonflables Salle Jean Varnier Les Moutiers-en-Retz

Jeux structures gonflables

Salle Jean Varnier 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Une animation gonflée pour les enfants de 3 à 12 ans !



Pendant les vacances, venez profiter d’une animation structures gonflables en salle, spécialement dédiée aux enfants de 3 à 12 ans. Une belle occasion de se dépenser, de s’amuser et de partager un moment convivial, à l’abri des caprices de la météo.

Des structures gonflables pour bouger et s’amuser

Sauts, glissades et parcours gonflables attendent les enfants pour une animation pleine d’énergie et de rires. Les structures sont adaptées aux plus jeunes comme aux plus grands, afin que chacun puisse jouer à son rythme et en toute sécurité.

Une animation encadrée pour un moment en famille

Chaque enfant devra être accompagné et restera sous la responsabilité de l’adulte pendant toute la durée de sa présence sur les structures ou à proximité.

Une sortie idéale pour les familles aux Moutiers-en-Retz, entre rires, mouvement et bons souvenirs. .

Salle Jean Varnier 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inflated entertainment for children aged 3 to 12!

L’événement Jeux structures gonflables Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-02-05 par I_OT Pornic