Jeux sur les graines et semis d’été, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon
Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2026-04-07
2026-04-07
Venez jouer avec vos enfants, découvrir les mystères des graines, semer et bouturer vos légumes d’été (Tomates/courges et bien d’autres !). De 6 ) 12 ans. .
Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 27 62 37 adiu@cueillettedelaragnon.fr
