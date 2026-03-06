Jeux sur les graines et semis d’été, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon

Jeux sur les graines et semis d’été, à la Cueillette de l’Aragnon

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Venez jouer avec vos enfants, découvrir les mystères des graines, semer et bouturer vos légumes d’été (Tomates/courges et bien d’autres !). De 6 à 12 ans. .

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 27 62 37 adiu@cueillettedelaragnon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux sur les graines et semis d’été, à la Cueillette de l’Aragnon

L’événement Jeux sur les graines et semis d’été, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-03-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran