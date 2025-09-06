Jeux sur place Chartres
Jeux sur place Chartres samedi 6 septembre 2025.
Jeux sur place
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-06 15:30:00
fin : 2025-09-06 17:30:00
Date(s) :
2025-09-06
Viens jouer à la médiathèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis.
English :
Come and play at the media library in the afternoon. You can also bring your own game and bring your friends.
German :
Komm am Nachmittag zum Spielen in die Mediathek. Du kannst auch dein eigenes Spiel mitbringen und mit deinen Freunden kommen.
Italiano :
Venite a giocare alla biblioteca multimediale nel pomeriggio. Potete anche portare il vostro gioco e i vostri amici.
Espanol :
Ven a jugar a la biblioteca multimedia por la tarde. También puedes traer tu propio juego y traer a tus amigos.
