Jeux sur place Chartres samedi 6 septembre 2025.

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2025-09-06 15:30:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

2025-09-06

Viens jouer à la médiathèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis.

English :

Come and play at the media library in the afternoon. You can also bring your own game and bring your friends.

German :

Komm am Nachmittag zum Spielen in die Mediathek. Du kannst auch dein eigenes Spiel mitbringen und mit deinen Freunden kommen.

Italiano :

Venite a giocare alla biblioteca multimediale nel pomeriggio. Potete anche portare il vostro gioco e i vostri amici.

Espanol :

Ven a jugar a la biblioteca multimedia por la tarde. También puedes traer tu propio juego y traer a tus amigos.

