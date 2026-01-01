Jeux sur place Chartres
Jeux sur place Chartres samedi 24 janvier 2026.
Jeux sur place
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-03-14 2026-05-23
Viens jouer à la bibliothèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis.
À partir de 7 ans. .
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and play in the library in the afternoon. You can also bring your own game and bring your friends.
L’événement Jeux sur place Chartres a été mis à jour le 2026-01-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES