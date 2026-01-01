Jeux sur place

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Début : Samedi 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-24 2026-03-14 2026-05-23

Viens jouer à la bibliothèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis.

À partir de 7 ans. .

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Come and play in the library in the afternoon. You can also bring your own game and bring your friends.

L’événement Jeux sur place Chartres a été mis à jour le 2026-01-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES