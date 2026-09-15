Informations pratiques

Chartres

Jeux sur place : jeux de société

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 14:30:00

fin : 2027-07-24 17:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-11-28 2027-01-09 2027-02-20 2027-03-06 2027-04-17 2027-05-29 2027-06-12 2027-07-10 2027-07-24 2027-08-07 2027-08-21

C’est l’heure de jouer! Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir une sélection de jeux de société.

Pour tous les goûts et tous les publics! Séance animée par une bibliothécaire. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

It’s time to play! Whether you’re alone, with family, or with friends, come discover a selection of board games.

L’événement Jeux sur place : jeux de société Chartres a été mis à jour le 2026-09-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES