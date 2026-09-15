Jeux sur place : jeux de société Chartres
samedi 17 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Jeux sur place : jeux de société
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 14:30:00
fin : 2027-07-24 17:30:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-11-28 2027-01-09 2027-02-20 2027-03-06 2027-04-17 2027-05-29 2027-06-12 2027-07-10 2027-07-24 2027-08-07 2027-08-21
C’est l’heure de jouer! Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir une sélection de jeux de société.
Pour tous les goûts et tous les publics! Séance animée par une bibliothécaire. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
It’s time to play! Whether you’re alone, with family, or with friends, come discover a selection of board games.
L’événement Jeux sur place : jeux de société Chartres a été mis à jour le 2026-09-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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