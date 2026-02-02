Jeux tous publics Week-end du jeu Polysonnance Châteaulin

Polysonnance 5 Quai Robert Alba Châteaulin Finistère

Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Au programme
– Jeux de société, tous niveaux de difficulté animés par l’association Le Korrigan Ludik
– Jeux en bois et divers en accès libre
– Bourse aux jeux
Petite restauration sur place (payante)   .

