Jeux tous publics Week-end du jeu Polysonnance Châteaulin
Jeux tous publics Week-end du jeu Polysonnance Châteaulin dimanche 1 mars 2026.
Jeux tous publics Week-end du jeu
Polysonnance 5 Quai Robert Alba Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Au programme
– Jeux de société, tous niveaux de difficulté animés par l’association Le Korrigan Ludik
– Jeux en bois et divers en accès libre
– Bourse aux jeux
Petite restauration sur place (payante) .
Polysonnance 5 Quai Robert Alba Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux tous publics Week-end du jeu
L’événement Jeux tous publics Week-end du jeu Châteaulin a été mis à jour le 2026-02-02 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE