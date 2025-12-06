Jeux traditionnels bretons Kerlouan
Jeux traditionnels bretons Kerlouan samedi 6 décembre 2025.
Jeux traditionnels bretons
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-21 18:30:00
Date(s) :
2025-12-06
– Dans le cadre de Noël à Meneham –
L’association C’hoarioù Kilhoù vous propose une dizaine de jeux traditionnels, comme la boîte à palets, le billard hollandais, les galets, le sabot, et bien d’autres !
Retrouvez-les du côté de la caserne et des musées Salou lors du marché de Noël (6-7 et 13-14 décembre) ainsi que le week-end du 20-21 décembre. .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jeux traditionnels bretons Kerlouan a été mis à jour le 2025-11-12 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne