Jeux traditionnels bretons Kerlouan

Jeux traditionnels bretons

Site de Meneham Kerlouan Finistère

– Dans le cadre de Noël à Meneham –

L’association C’hoarioù Kilhoù vous propose une dizaine de jeux traditionnels, comme la boîte à palets, le billard hollandais, les galets, le sabot, et bien d’autres !

Retrouvez-les du côté de la caserne et des musées Salou lors du marché de Noël (6-7 et 13-14 décembre) ainsi que le week-end du 20-21 décembre. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

