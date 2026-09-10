Jeux traditionnels, Parc de la maison d’accueil, Lesneven

Informations pratiques

Jeux traditionnels Dimanche 20 septembre, 14h00 Parc de la maison d’accueil Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez jouer et (re)découvrir les jeux traditionnels bretons comme le jeu des quilles du Léon et son talus. Un moment de partage et d’amusement en famille ou enntre amis.

Parc de la maison d’accueil place des 3 piliers, 29260 Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne https://www.lesneven.bzh/journees-du-patrimoine/ C’est en 1678 que les Ursulines s’installent à Lesneven. Elles construisent la première chapelle dès la fin du 18ème siècle.

Sous la Révolution, le couvent est transformé en hôpital de la Marine (annexe de celui de Brest).

En 1792, elles sont définitivement expulsées, puis remplacées en 1828, par les Dames de la Retraite qui ouvrent des écoles pour les plus pauvres.

En septembre 1958, un violent incendie éclate, il n’épargne que les murs de granit de la longère.

En 1973, les religieuses abandonnent le couvent.

Venez jouer et (re)découvrir les jeux traditionnels bretons comme le jeu des quilles du Léon et son talus. Un moment de partage et d’amusement en famille ou enntre amis.

©Ville de Lesneven