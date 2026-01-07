Jeux Vacances Blason Jumièges
Jeux Vacances Blason Jumièges mercredi 18 février 2026.
Jeux Vacances Blason
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:45:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Atelier modelage de blason
Il est temps de mettre la main à la pâte !
Après la visite, vous êtes invité à créer votre blason royale en vous inspirant de celui présent à l’abbaye. Héraldique et symbolique n’ont plus de secret pour vous. .
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr
