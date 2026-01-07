Jeux Vacances Blason Jumièges

Jeux Vacances Blason

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime

Début : 2026-02-18 15:45:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

Atelier modelage de blason

Il est temps de mettre la main à la pâte !

Après la visite, vous êtes invité à créer votre blason royale en vous inspirant de celui présent à l’abbaye. Héraldique et symbolique n’ont plus de secret pour vous. .

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

