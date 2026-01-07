Jeux Vacances Vitrail Jumièges
Jeux Vacances Vitrail Jumièges mercredi 25 février 2026.
Jeux Vacances Vitrail
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Après avoir arpenté les ruines et écouté la légende du loup vert ou Guillaume et le sanglier, un atelier en famille vous est proposé.
La thématique du jour vitrail. .
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux Vacances Vitrail
L’événement Jeux Vacances Vitrail Jumièges a été mis à jour le 2026-01-07 par Seine-Maritime Attractivité