Jeux vidéo à la Médiathèque Roubaix mercredi 24 septembre 2025.

2 rue Pierre Motte Roubaix Nord

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 16:00:00

2025-09-24 2025-12-17

Envie de fun et de défis ? Venez jouer à des jeux accessibles et amusants pour toutes et tous, avec quelques jeux de sociétés à disposition. Venez en famille, entre amis ou même seul et passez un moment agréable.

Pour tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans.

Pour les groupes, veuillez prévenir une semaine à l’avance.

English :

Looking for fun and challenge? Come and play games that are accessible and fun for everyone, with a few board games available. Come along with your family, friends or even on your own, and have a great time.

For all, accompanied children aged 7 and over.

For groups, please give one week’s notice.

German :

Lust auf Spaß und Herausforderungen? Kommen Sie vorbei und spielen Sie Spiele, die für alle zugänglich sind und Spaß machen, wobei auch einige Gesellschaftsspiele zur Verfügung stehen. Kommen Sie mit der Familie, mit Freunden oder auch allein und verbringen Sie eine angenehme Zeit.

Für alle Altersgruppen, begleitete Kinder ab 7 Jahren.

Gruppen bitte eine Woche im Voraus anmelden.

Italiano :

Cercate divertimento e sfida? Venite a giocare a giochi accessibili e divertenti per tutti, con alcuni giochi da tavolo a disposizione. Venite in famiglia, con gli amici o anche da soli e divertitevi.

Per tutte le età, bambini accompagnati a partire dai 7 anni.

Per i gruppi, si prega di avvisare con una settimana di anticipo.

Espanol :

¿Buscas diversión y desafíos? Ven a jugar a juegos accesibles y divertidos para todos, con algunos juegos de mesa disponibles. Ven en familia, con amigos o incluso solo y pásatelo en grande.

Para todas las edades, niños a partir de 7 años acompañados.

Para grupos, se ruega avisar con una semana de antelación.

