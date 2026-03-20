Jeux vidéo ado

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Plongez dans l’univers des jeux vidéo avec une session spécialement conçue pour les ados.

Autant pour les gamers que pour les casuals, venez-vous amuser, découvrir de nouveaux jeux, vous détendre et rencontrer d’autres partenaires de jeux.

Des jeux de sociétés sont également à disposition.

À partir de 12 ans.

**3e étage salle VDM**

Plongez dans l’univers des jeux vidéo avec une session spécialement conçue pour les ados.

Autant pour les gamers que pour les casuals, venez-vous amuser, découvrir de nouveaux jeux, vous détendre et rencontrer d’autres partenaires de jeux.

Des jeux de sociétés sont également à disposition.

À partir de 12 ans.

**3e étage salle VDM** .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 20 jvanelslande@ville-roubaix.fr

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English :

Dive into the world of video games with a session specially designed for teenagers.

For gamers and casuals alike, come and have fun, discover new games, relax and meet other gaming partners.

Board games are also available.

Ages 12 and up.

**3rd floor VDM room

L’événement Jeux vidéo ado Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme