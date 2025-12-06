Jeux vidéo Among us Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Jeux vidéo Among us

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Dans cette version en ligne et futuriste du Loup garou, prenez place parmi l’équipage d’un vaisseau spatial. Coéquipiers, coéquipières, démasquez l’imposteur, avant qu’il ou elle ne vous élimine tous.

Dès 9 ans .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeux vidéo Among us Guérande a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44