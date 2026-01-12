Jeux vidéo au Café Descaratz Monflanquin
Jeux vidéo au Café Descaratz
Place Yves Balségur Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-21
2026-01-21
Retrogaming: de nombreux jeux multijoueurs sur PS1 et Super Nintendo. Pour tous âges.
Inscription appréciée.
Place Yves Balségur Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Jeux vidéo au Café Descaratz
Retrogaming: many multiplayer games on PS1 and Super Nintendo. For all ages.
Registration appreciated.
