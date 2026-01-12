Jeux vidéo au Café Descaratz Monflanquin

Jeux vidéo au Café Descaratz Monflanquin mercredi 21 janvier 2026.

Place Yves Balségur Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21

2026-01-21

Retrogaming: de nombreux jeux multijoueurs sur PS1 et Super Nintendo. Pour tous âges.
Inscription appréciée.
Place Yves Balségur Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

English : Jeux vidéo au Café Descaratz

Retrogaming: many multiplayer games on PS1 and Super Nintendo. For all ages.
Registration appreciated.

