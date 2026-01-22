Jeux vidéo Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Jeux vidéo Biblio’fil

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 17:30:00

fin : 2026-04-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-27 2026-03-25 2026-04-21 2026-06-24

Venez jouer à la Playstation 4, à la Nintendo Switch 1 ou à la Switch 2 à la médiathèque d’Ancenis-Saint-Géréon.

En solo, en famille ou entre amis, réservez un créneau et venez découvrir les nombreux jeux disponibles ! Dès 7 ans.

Gratuit, sur inscription par téléphone ou en ligne. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and play Playstation 4, Nintendo Switch 1 or Switch 2 at the Ancenis-Saint-Géréon multimedia library.

L’événement Jeux vidéo Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis