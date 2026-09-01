Jeux vidéo – Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
samedi 26 septembre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Jeux vidéo – Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:30:00
fin : 2026-11-25 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-11-25 2026-12-22 2027-01-06
Venez jouer à la Playstation 4, à la Nintendo Switch 1 ou à la Switch 2 à la médiathèque d’Ancenis-Saint-Géréon ou à la bibliothèque de Mésanger…
En solo, en famille ou entre amis, réservez un créneau et venez découvrir les nombreux jeux disponibles ! Dès 7 ans.
Gratuit sur inscription. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
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English :
Come play on the PlayStation 4, %E0 on the Nintendo Switch 1 or %E0 on the Switch 2 %E0 at the Ancenis-Saint-G%E9r%E9on media center or %E0 at the M%E9sanger library…
L’événement Jeux vidéo – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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