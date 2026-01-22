Jeux vidéo Biblio’fil Rue des Arts Mésanger
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-18 2026-04-22
Venez jouer à la Playstation 4, à la Nintendo Switch 1 ou à la Switch 2 à la bibliothèque de Mésanger.
En solo, en famille ou entre amis, réservez un créneau et venez découvrir les nombreux jeux disponibles ! Dès 7 ans.
Gratuit. .
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Come and play Playstation 4, Nintendo Switch 1 or Switch 2 at the Mésanger library.
