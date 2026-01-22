Jeux vidéo Biblio’fil Rue des Arts Mésanger

Jeux vidéo Biblio’fil

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-04-22

Venez jouer à la Playstation 4, à la Nintendo Switch 1 ou à la Switch 2 à la bibliothèque de Mésanger.

En solo, en famille ou entre amis, réservez un créneau et venez découvrir les nombreux jeux disponibles ! Dès 7 ans.

Gratuit. .

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and play Playstation 4, Nintendo Switch 1 or Switch 2 at the Mésanger library.

L’événement Jeux vidéo Biblio’fil Mésanger a été mis à jour le 2026-01-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis