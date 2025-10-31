Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeux vidéo ça va switch Chartres vendredi 31 octobre 2025.

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:30:00

2025-10-31

Sur console Nintendo Switch.
À partir de 7 ans.   .

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

On Nintendo Switch console.

Auf der Nintendo Switch-Konsole.

Per Nintendo Switch.

Para Nintendo Switch.

L’événement Jeux vidéo ça va switch Chartres a été mis à jour le 2025-10-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES