Jeux vidéo ça va switch Chartres vendredi 31 octobre 2025.
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir
Début : Vendredi 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
2025-10-31
Sur console Nintendo Switch.
À partir de 7 ans. .
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On Nintendo Switch console.
German :
Auf der Nintendo Switch-Konsole.
Italiano :
Per Nintendo Switch.
Espanol :
Para Nintendo Switch.
