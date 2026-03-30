JEUX VIDÉO & CINÉMA SUPER MARIO GALAXY ! Salle de Cinéma Henri-Georges Clouzot La Crèche
JEUX VIDÉO & CINÉMA SUPER MARIO GALAXY ! Salle de Cinéma Henri-Georges Clouzot La Crèche vendredi 17 avril 2026.
JEUX VIDÉO & CINÉMA SUPER MARIO GALAXY !
Salle de Cinéma Henri-Georges Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
JEUX VIDÉO & CINÉMA SUPER MARIO GALAXY !
Rendez-vous vendredi 17 avril pour une après-midi intergalactique à la salle Clouzot !
Une animation exceptionnelle vous attend avec l’association Eleven Esport !
14h Session jeu vidéo
Partez à l’aventure dans l’univers de Super Mario Galaxy ! Défiez vos amis, explorez les galaxies et testez votre agilité aux côtés de Mario.
15h Projection cinéma
Prolongez l’expérience avec une séance pleine d’aventure et de magie dans l’univers de Mario et ses amis !
Un moment fun et cosmique à partager en famille ou entre amis. Prêts à décoller ? .
Salle de Cinéma Henri-Georges Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 07 94 cinema@ville-lacreche.fr
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English : JEUX VIDÉO & CINÉMA SUPER MARIO GALAXY !
L’événement JEUX VIDÉO & CINÉMA SUPER MARIO GALAXY ! La Crèche a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Haut Val De Sèvre
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