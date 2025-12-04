Jeux vidéo/de société s’amuser en famille

Les Bordes Loiret

Jeudi 2025-12-04 18:45:00

2025-12-04 19:45:00

2025-12-04

Un moment destiné aux adultes, pour découvrir des idées de jeux vidéo et jeux de société à faire en famille. Possibilité de venir avec son enfant.

Par le réseau des Bibliothèques du Val de Sully Sur réservation

17 Rue de la Mairie Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 86

