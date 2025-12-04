Jeux vidéo/de société s’amuser en famille Les Bordes
17 Rue de la Mairie Les Bordes Loiret
Jeudi 2025-12-04 18:45:00
2025-12-04 19:45:00
2025-12-04
Un moment destiné aux adultes, pour découvrir des idées de jeux vidéo et jeux de société à faire en famille. Possibilité de venir avec son enfant.
Par le réseau des Bibliothèques du Val de Sully Sur réservation
17 Rue de la Mairie Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 86
